Burgemeester Baarle-Nassau fout met declaratie

Burgemeester Marjon de Hoon van Baarle-Nassau is in de fout gegaan met de declaratie van haar dubbele woonlasten nadat ze in 2015 in de gemeente werd benoemd. Ze heeft in totaal 4000 euro te veel gedeclareerd, geeft ze toe in een brief aan de gemeenteraad naar aanleiding van een ontdekking van het Brabants Dagblad.

De burgemeester kocht een huis in Baarle-Nassau maar had een paar maanden dubbele woonlasten tot ze haar oude huis in Rijsbergen kon verhuren. Volgens de regels moet een huis in openbaar in de verkoop staan om dubbele woonlasten te mogen declareren.

De declaratiefout is extra saillant omdat minder dan twee maanden geleden een wethouder in Baarle-Nassau opstapte nadat was ontdekt dat hij reiskosten van privébezoekjes had gedeclareerd. Burgemeester De Hoon vindt die situatie onvergelijkbaar omdat ambtenaren haar declaratie hebben ingevuld en de regels verkeerd hebben geïnterpreteerd.

De burgemeester zegt dat ze het geld dat ze ten onrechte heeft ontvangen zal terugstorten.