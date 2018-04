Geen dikkerds in erewacht Waalsdorpervlakte

Wie in de erewacht wil staan tijdens de dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte in Den Haag, mag niet al te dik worden. Daarvoor waarschuwt de vereniging Erepeloton Waalsdorp de tachtig leden, zegt secretaris Wendy Broer.

Broer bevestigt een bericht van Omroep West dat in notulen van de vereniging van maart vorig jaar staat dat een aantal leden van de erewacht een fors postuur begint te krijgen en dat daar geregeld vervelende opmerkingen en klachten over binnenkomen. ,,Om dit te voorkomen, zullen we mensen met een te fors postuur een andere taak moeten geven’’, staat er in de notulen.

Volgens de secretaris moeten die woorden echter anders worden geïnterpreteerd: ze zijn volgens haar een waarschuwing: ,,Kijk uit dat je niet te dik wordt, anders pas je niet meer in de overalls’’. Broer ontkent dat iemand vanwege diens postuur ooit een plek in de erewacht is ontzegd, maar ,,als ze niet in de overalls passen, kunnen ze niet in de erewacht staan’’.

Overalls zijn er tot maat 60. ,,Dat is een flinke maat’’, aldus Broer. In totaal zijn er tachtig leden en vijftien plekken in de erewacht. Voor elk denkbare maat een overall regelen, gaat te ver, vindt ze. ,,Tot hoever moet je gaan?’’

De opmerkingen en klachten komen van de leden zelf, zegt Broer. ,,Het is niet respectvol als de knopen er bijna afspringen. En we willen de mensen zelf ook beschermen.’’