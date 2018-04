Getuige mag zwijgen over FIOD-onderzoek

Sandra den Hartog, getuige in het Holleederproces, hoeft geen openheid van zaken te geven over een onderzoek van de FIOD naar haar vermogen. Dat heeft de rechtbank vrijdag bepaald tijdens de tweede en laatste dag van het verhoor van Den Hartog.

Holleeders advocaat Sander Janssen wilde van Den Hartog weten of zij met het Openbaar Ministerie (OM) heeft gesproken over het FIOD-onderzoek in relatie tot haar bereidheid te verklaren. Janssen probeert vast te stellen of de getuige mogelijk toezeggingen zijn gedaan in ruil voor haar voor Holleeder belastende verklaringen.

Den Hartog was de partner van de in 2000 geliquideerde Sam Klepper. Hij zou een fors crimineel vermogen hebben nagelaten. Na Kleppers dood kreeg Den Hartog een relatie met Holleeder, die zich opwierp als haar beschermer.