Kabinet: donorwet goed onderwerp referendum

De donorwet lijkt het kabinet een goed onderwerp voor een referendum. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) vindt alle aandacht voor het thema orgaandonatie ,,van groot belang.”

De bewindsman hoopt dat door alle belangstelling zich meer donoren melden, want ,,we zijn in Nederland nog steeds op zoek naar donoren. De wachtlijst is groot.” Hij zegt de wens voor een referendum te begrijpen: ,,Donorregistratie komt heel dicht bij mensen. Ik kan me goed voorstellen dat dat onderwerp hier geschikt voor is.”

De bewindsman reageert op de poging van GeenStijl om op de valreep een raadgevend referendum af te dwingen over de donorwet. Die wet kwam met een nipte meerderheid door Tweede en Eerste Kamer en moet in 2020 in werking treden. Als bij het referendum een meerderheid tegen stemt, is het kabinet verplicht er opnieuw naar te kijken.