De Merwedebrug bij Gorinchem is in beide richtingen afgesloten, nadat een vrachtwagen tegen een gesloten slagboom was gereden. Verkeer kan daardoor voorlopig niet over de A27 van Breda naar Gorinchem en vice versa. Hoe lang de afsluiting gaat duren, is nog onbekend.

De ANWB adviseert weggebruikers richting het noorden om te rijden via A59, A16 en A15. Wie naar het zuiden moet, kan beter via de A15, A2 en A59 rijden.