Vaak schuldgevoel bij ouders om kind op tablet

Ruim een derde (37 procent) van de ouders vindt het handig om hun kinderen bij wijze van zoethoudertje achter televisie, tablet of telefoon te zetten. Voor de helft (48 procent) geldt dit als een momentje rust voor zichzelf. Maar vier op de tien voelt zich daar wel schuldig over.

Dat blijkt uit het zogenoemde Iene Miene Media-onderzoek van Mediawijzer.net onder ruim 1000 ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar.

Uit de studie blijkt verder dat jonge kinderen steeds eerder in aanraking komen met tablets en smartphones. Bijna zes op de tien kinderen van 0 tot en met 2 jaar spelen al met deze mobiele apparaten, een toename van 7 procent ten opzichte van vorig jaar. 45 procent van de ouders denkt dat het leerzaam is wanneer hun kind zelfstandig filmpjes kijkt.

Maar dat is volgens Mediawijzer.net niet het geval. ,,Daar leert je kind niet van”, aldus opvoedexpert Krista Okma. ,,Je kind leert pas van filmpjes kijken wanneer je met je kind het gesprek aangaat over wat er op het scherm te zien is. Vraag bijvoorbeeld: Wie heeft ook een kat, net zoals in het filmpje?”

De studie toont aan dat verreweg het meeste mediagebruik plaatsvindt rond het avondeten, voor het eerst meer ervoor (46 procent) dan erna (35 procent). 23 procent van de kinderen gebruikt nog media vlak voor bedtijd. Dit is ook het moeilijkste moment voor ouders om grenzen te stellen.

Ouders hebben veel vragen over het mediagedrag van hun kroost. Zo willen vier op de tien ouders graag weten hoe ze kunnen zorgen voor onlineveiligheid van hun kind.

Het meest populaire medium is toch nog wel het gewone voorleesboekje. Dit wordt in 85 procent van de gezinnen met kleine kinderen regelmatig uit de kast gepakt.