Wijzigingen inlichtingenwet na grote zorgen

Met de wijzigingen van de inlichtingenwet wordt tegemoetgekomen aan de grote zorgen bij het publiek. Dat stelt minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken). Volgens minister Ank Bijleveld (Defensie) wordt nu ,,oprecht recht” gedaan aan de zorgen van mensen.

De nieuwe wet voor de inlichtingendiensten AIVD en MIVD gaat op 1 mei in, maar wordt na een referendum over deze zogenoemde sleepwet aangepast. Volgens de ministers worden ,,voldoende waarborgen opgenomen om tegemoet te komen aan de zorgen”, zonder dat de algemene en de militaire inlichtingendiensten daar last van hebben.

Volgens Ollongren gaat het niet om cosmetische aanpassingen. Zo zal na een jaar worden bekeken of data nog langer moeten worden bewaard, en zullen ze niet meer automatisch drie jaar worden bewaard. Ook de regels over wat er wel en niet wordt gedeeld met andere landen, worden aangescherpt.

.