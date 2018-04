Dreigingsniveau Nederland gelijk na Münster

De aanslag in het Duitse Münster geeft vooralsnog geen aanleiding om het dreigingsniveau in Nederland aan te passen. Dat laat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Dick Schoof, weten.

Het dreigingsniveau staat op 4, op een schaal van 1 tot 5. Dat houdt in dat de kans op een aanslag in Nederland ,,reëel” is. Volgens Schoof is de situatie in Münster, waar een bestelbus inreed op voetgangers, ,,nog onoverzichtelijk”. ,,We volgen de situatie nauwgezet. Onze gedachtes zijn bij de slachtoffers.”

De aanslag in Münster kostte aan zeker drie mensen het leven. Ten minste dertig mensen raakten gewond.