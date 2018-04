File voor de Keukenhof

Op de wegen rond Lisse staan files richting de Keukenhof. Het park staat in bloei en het is lekker weer. De verkeersdiensten zien rond het middaguur verder nog weinig extra verkeer richting de kust of recreatiegebieden. Wel maken veel motorrijders weer een voorjaarstoertochtje.

De weerbureaus verwachten een warm lenteweekend. Aan zee wordt het tot 17 graden en in het binnenland plaatselijk 21 graden. Vorig jaar bereikte het kwik al op 28 maart voor het eerst de 20 graden. Zonnig is het zaterdag niet altijd overigens: er trekken veel sluierwolken over het land.