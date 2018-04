Het stoffelijk overschot dat op een balkon in de Stationsstraat in Schiedam is aangetroffen, is van een pasgeboren baby. De politie weet niet hoe en wanneer de baby is overleden.

De melding over het stoffelijk overschot is zaterdag bij de politie binnengekomen. De politie kon nog niet zeggen of het om een jongen of een meisje gaat. Rechercheurs maken een 3D-scan van het balkon waar de baby is gevonden.