ADO-supporters niet naar Utrecht na rellen

Bij de wedstrijd van FC Utrecht – ADO Den Haag zondagmiddag zijn de fans van de Haagse club niet welkom. Na rellen zaterdagavond heeft de burgemeester van Utrecht besloten dat de bezoekende club geen publiek mag meenemen. Het uitvak gaat op slot. Dat meldt ADO op zijn site en op Twitter. De gemeente Utrecht bevestigt het besluit.

Voetbalsupporters van in elk geval ADO en Utrecht maar ook van Feyenoord zorgden zaterdagavond voor ongeregeldheden in Utrecht. De A12 bij Meern moest even helemaal dicht omdat er hooligans op de weg liepen. De ellende verplaatste zich daarna naar een wegrestaurant waar werd gevochten. Al met al zijn in de stad, maar ook bij de snelweg, dertig mensen opgepakt, zegt de politie.

Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht wil de Haagse supporters zondagmiddag niet meer ontvangen voor de wedstrijd. ,,Vanwege de vechtpartijen op verschillende plekken in de stad, de gevaarlijke situatie op de A12 en de kans op herhaling zondag”, verklaart een woordvoerster van de gemeente. ,,Voetbalgeweld wordt niet getolereerd.”

ADO vraagt zijn fans ,,met klem” niet naar Utrecht af te reizen en zegt de situatie ,,ten zeerste” te betreuren. Het duel begint om 12.30 uur in de Galgenwaard.