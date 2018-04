Kunstwerk Koons in Nieuwe Kerk beschadigd

Op de laatste dag dat het werd tentoongesteld in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, is het kunstwerk Gazing Ball van de Amerikaanse kunstenaar Jeff Koons beschadigd geraakt . Een bezoeker kwam er te dichtbij en raakte per ongeluk de blauwe ‘kerstbal’ aan die aan het kunstwerk is vastgemaakt. De dunne glazen bol viel daarop in stukken, bevestigt een woordvoerder van de Nieuwe Kerk.

Het schilderij waar de bol op was bevestigd, heeft geen schade. ,,De mensen van Koons maken een schaderapport op. Dan gaat de zaak naar de verzekering”, aldus de woordvoerder. Hij zegt blij te zijn dat er door het brekende glas geen gewonden zijn gevallen.

Gazing Ball (Perugino Madonna and Child with Four Saints) is een opnieuw geschilderde versie van ‘Madonna en kind met vier heiligen’ van de Italiaanse renaissanceschilder Perugino, met voor het doek een spiegelende, kobaltblauwe bol. Door de spiegeling worden de toeschouwer en zijn omgeving als het ware in het kunstwerk opgenomen.

De Nieuwe Kerk toonde het doek in de serie Meesterwerk. Dat zijn werken met een religieuze lading die zo bijzonder zijn dat ze bijna nooit worden uitgeleend.