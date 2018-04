Twintig aanhoudingen bij rellen Utrecht

In Utrecht hebben voetbalsupporters zaterdagavond voor ongeregeldheden gezorgd. De politie heeft twintig mensen aangehouden. Ook de A12 moest bij De Meern tijdelijk dicht vanwege de relschoppers.

Een woordvoerder van de politie meldt dat het op verschillende plekken in Utrecht zaterdagavond onrustig was. De ongeregeldheden verplaatsten zich naar een wegrestaurant bij de A12, waar mensen met elkaar op de vuist gingen. Toen de politie arriveerde sloegen de relschoppers op de vlucht. Ze liepen onder meer over de rijbaan, waardoor de politie de snelweg tijdelijk liet afsluiten.

De woordvoerder weet niet van welke club de supporters waren. Volgens hem is de rust inmiddels teruggekeerd. Ook Rijkswaterstaat meldt dat alle afsluitingen zijn opgeheven.