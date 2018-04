Weer twee lichte aardbevingen in Groningen

In de provincie Groningen hebben zich zaterdag twee lichte aardbevingen voorgedaan. Die gebeurden bij Kommerzijl en Lauwerzijl, in het noordoosten van de provincie.

De eerste had een kracht van 1.0, de tweede van 1.7. Daarmee is die laatste beving volgens gegevens van het KNMI de krachtigste van de in totaal vijftien bevingen die zijn gemeten sinds 1 maart dit jaar.

Lichte bevingen komen regelmatig voor in het gebied. De lichtste sinds 1 maart had een kracht van 0.1 en was bij Garrelsweer op 25 maart. Bij deze plaats hebben zich sinds maart drie bevingen voorgedaan.