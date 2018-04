Beeldhouwer Arthur Spronken overleden

KELMOND – Beeldhouwer Arthur Spronken is op 87-jarige leeftijd overleden. Volgens een vriend van de familie stierf hij donderdag in een ziekenhuis. Hij maakte met name stoere en tegelijk elegante beelden van paarden zonder benen, op de grens van figuratief en abstract. Ze zijn overal in de openbare ruimte terug te vinden.

Bekend werd ook zijn beeldengroep van Beatrix en Claus en hun drie zoons. De bronzen bustes op palen werden in 1996 onthuld in het Museum Beelden aan Zee in Scheveningen.

De Limburger woonde in Kelmond, een deel van de gemeente Beek, waar hij ook zijn atelier had.