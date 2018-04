Hans Wiegel komt dinsdagmiddag met zijn eindverslag als verkenner, na de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag. De VVD-coryfee was door de grootste lokale partij, Groep de Mos, gevraagd te onderzoeken of een college met VVD, D66 en GroenLinks haalbaar is. Wiegel presenteert zijn bevindingen om 14.00 uur in de Haagse raadszaal.

De presentatie van het eindrapport is te zien via de website van de gemeente (denhaag.nl).