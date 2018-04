Hoger onderwijs krijgt half miljard extra

Universiteiten en hogescholen krijgen door het afschaffen van de basisbeurs de komende jaren tot ruim een half miljard euro extra te besteden. De instellingen voor hoger onderwijs gaan met studenten en docenten afspreken hoe ze het geld gaan uitgeven.

De studiebeurs voor alle studenten sneuvelde in 2015 en werd vervangen door het leenstelsel of ‘studievoorschot’. Voorwaarde was wel dat het geld dat de overheid daardoor uitspaart, ten goede komt aan het onderwijs. Daarover hebben minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, de onderwijsinstellingen en de studenten nu afspraken gemaakt.

Volgend jaar krijgen de hogescholen en universiteiten in totaal 184 miljoen euro extra. In 2024 loopt dat bedrag op naar 550 miljoen. Ze mogen zelf bepalen wat ze met het geld doen, mits hun onderwijs erdoor verbetert. Sommige instellingen stellen meer begeleiders of docenten aan, andere spijkeren de digitale vaardigheden van hun docenten bij of maken hun gebouwen geschikter om er te studeren.