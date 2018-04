Maatschappij Flixbus spint garen bij staking

Busmaatschappij Flixbus, die tussen Nederland en Frankrijk rijdt, heeft het extra druk door de stakingen op het spoor in Frankrijk. ,,Op trajecten tussen Nederland en Frankrijk hebben we in totaal momenteel 40 procent meer passagiers dan tijdens dezelfde periode afgelopen maand’, aldus een woordvoerster. ,,Op enkele trajecten, bijvoorbeeld Parijs naar Utrecht, zijn er zelfs nóg meer reizigers.”

Het bedrijf heeft extra bussen ingezet. ,,Hiermee is duidelijk dat de bus een betrouwbaar alternatief is tijdens de treinstakingen”, aldus de zegsvrouw.

De stakingen op het busstation in Lille hadden geen gevolgen voor FlixBussen tussen Nederland en Frankrijk, stelt ze.