Peter R. de Vries getuigt in Holleeder-proces

In het proces tegen Willem Holleeder begint de rechtbank maandag in de gerechtsbunker in Osdorp met het getuigenverhoor van misdaadverslaggever en tv-presentator Peter R. de Vries. Voor het verhoor zijn twee dagen uitgetrokken. Ook donderdag wordt hij in het getuigenbankje verwacht.

De Vries en Holleeder kennen elkaar al decennia. Hun paden kruisten zich voor het eerst na de Heinekenontvoering. In 2013 bedreigde Holleeder De Vries voor de deur van diens woning. Het kwam ‘de Neus’ drie jaar later in hoger beroep op vier maanden celstraf te staan. Bovendien bepaalde het hof in Amsterdam dat hij het restant van een oude straf – hij was begin 2012 voorwaardelijk vrijgelaten toen twee derde van zijn straf voor de afpersing van Willem Endstra erop zat – volledig moest uitzitten.

De Vries heeft in de zaak tegen Holleeder niet willen getuigen bij de onderzoeksrechter. Hij was alleen bereid dat voor de rechtbank te doen. Om die reden stond rechtbankvoorzitter Frank Wieland het hem begin februari niet toe de strafzaak bij te wonen. Hij werd naar huis gestuurd toen de ondervraging van Holleeder begon.

Holleeder wordt in de strafzaak beschuldigd van een reeks liquidaties. Hij ontkent.