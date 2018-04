Rechtbank wil derde deskundige zaak-Sharleyne

De rechtbank in Assen wijst een derde deskundige aan die de doodsoorzaak van Sharleyne (8) moet onderzoeken. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de 38-jarige moeder Hélène J. ervan dat zij het kind over de balustrade van de flat gooide.

Twee deskundigen oordeelden over de vraag: was Sharleyne al dood toen zij viel? Een patholoog van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzocht als enige het stoffelijk overschot. Zij concludeerde dat het letsel in de hals en bloedingen in de ogen van het kind mogelijk zijn veroorzaakt door de val en dus niet al vooraf.

Het OM schakelde vervolgens een tweede deskundige uit België in. Die beweerde dat het kind was gewurgd voordat zij viel. De rechtbank wil voorkomen dat er een impasse ontstaat en wijst daarom een derde deskundige aan.

Aanvankelijk seponeerde het OM de zaak wegens gebrek aan bewijs. De vader van Sharleyne startte met succes een klachtenprocedure waarna J. in oktober alsnog is aangehouden. De vrouw ontkent iedere betrokkenheid.