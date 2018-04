‘Schrap rookruimte openbaar gebouw in 2 jaar’

Het kabinet streeft ernaar om ook binnen twee jaar een eind te maken aan rookruimtes in openbare gebouwen. Maar staatssecretaris Paul Blokhuis wil daarover niet alleen beslissen en wacht de afspraken over rookpreventie af die hij met maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en de gezondheidszorg wil maken.

Blokhuis kondigde afgelopen week aan dat rookruimtes in de horeca binnen twee jaar verleden tijd moeten zijn. Het is ,,logisch” dat het aanpakken van rookruimtes in overheidsgebouwen, ziekenhuizen en andere openbare gebouwen ,,een volgende eerste optie” is, zegt de staatssecretaris op NPO Radio 1. Hij mikt ook voor deze rookruimtes op een termijn van twee jaar en gaat ,,met die agenda in gesprek met maatschappelijke partners met wie we het preventieakkoord vormgeven”.