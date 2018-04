Tot 17 jaar veroordeelde Italiaan aangehouden

De Koninklijke Marechaussee heeft een 53-jarige Italiaan opgepakt die in zijn vaderland was veroordeeld tot zeventien jaar cel. Hij zit opgesloten in een detentiecentrum in afwachting van zijn uitlevering aan Italië.

De man werd vorige week woensdag gesnapt tijdens een verkeerscontrole van de marechaussee bij Eindhoven Airport. De in Duitsland woonachtige Italiaan bleek op een internationale opsporingslijst te staan. De marechaussee heeft de gezochte man overgedragen aan het Openbaar Ministerie.

De aanhouding is pas maandag bekendgemaakt.