Voetbalfans met boete naar huis

De hooligans die zaterdagavond voor problemen zorgden in en om Utrecht zijn door de politie met een boete naar huis gestuurd. Ze kregen een geldstraf opgelegd voor onder meer openbare dronkenschap en vernieling. Over de hoogte van de boetes kon de politie niets zeggen.

In totaal werden dertig fans van de clubs Feyenoord, FC Utrecht en ADO Den Haag aangehouden vanwege ongeregeldheden op verschillende plekken in Utrecht. De rellen verplaatsten zich naar een wegrestaurant bij de A12, waar mensen met elkaar op de vuist gingen. Toen de politie arriveerde, sloegen de relschoppers op de vlucht. Ze liepen onder meer over de rijbaan en daarom liet de politie de snelweg tijdelijk afsluiten.

Vanwege de rellen waren de fans van ADO Den Haag zondag niet welkom bij de wedstrijd van hun club tegen FC Utrecht.