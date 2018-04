Aantal geslachtsziekten stabiliseert

Het aantal vastgestelde geslachtsziekten lijkt te stabiliseren. De Centra Seksuele Gezondheid krijgen wel steeds meer bezoekers voor een soa-test, maar volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) was het percentage bij wie zo’n aandoening wordt geconstateerd in 2017 zo ongeveer gelijk aan dat van 2016. ,,Dat is voor het eerst na een jarenlange stijging”, aldus het RIVM.

Bij heteromannen werd in 19,6 procent van de tests een positieve diagnose gesteld, bij homo- en biseksuele mannen na 20,5 procent van de onderzoeken en bij vrouwen in 16,3 procent van de controles. Alleen chlamydia blijft volgens de Thermometer seksuele gezondheid van het RIVM licht toenemen, vooral bij heteroseksuele mannen, met zo’n 3 procent.

Vorig jaar zijn in totaal 150.593 soa-consulten uitgevoerd bij de centra, 5 procent meer dan in 2016. Vooral homo’s en biseksuele mannen laten zich vaker testen, maar door meer doelmatigheid bij de diensten kunnen er in het algemeen ook meer tests worden gedaan.

Soa Aids Nederland wil toch weer een grootschalige vrij veilig-campagne. Dat is ,, dringend en noodzakelijk”. Meer soa’s vinden is namelijk minder overdracht, benadrukt de organisatie.