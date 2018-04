Kamer debatteert over inlichtingenwet

De Tweede Kamer debatteert dinsdag over de nieuwe inlichtingenwet. Het kabinet paste de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) vorige week aan, nadat er een meerderheid tegen had gestemd tijdens het raadgevend referendum vorige maand.

Volgens de regering wordt met de wijziging flink tegemoetgekomen aan de tegenstanders van de wet. De Wiv geeft de inlichtingendiensten de mogelijkheid om meer communicatie via de kabel af te luisteren. Tegenstanders vrezen onder meer aantasting van de privacy.

Het kabinet paste de wet op een aantal punten aan. Het gaat sneller beoordelen met welke landen de inlichtingendiensten informatie mogen delen. Verder mogen de diensten alleen ,,zo gericht mogelijk” grootscheeps aftappen van de kabel. Ook is de bewaartermijn voor gegevens enigszins aangepast.

Tegenstanders van de wet vinden het te weinig. Oppositiepartijen SP en GroenLinks zijn ontevreden over de aanpassingen en privacyorganisatie Bits of Freedom omschrijft de wijzigingen als oude wijn in nieuwe zakken.