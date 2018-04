Praatpaal terug als laadpaal

Een groot deel van de 3300 praatpalen die vorig jaar langs de snelwegen verdwenen, keert terug als laadpaal voor elektrische auto’s en fietsen. Ecoleon, het bedrijf dat de herbestemming van de praatpalen voor zijn rekening nam, presenteert vrijdag in Tiel de eerste twee ‘laadpraatpalen’.

Ecoleon verwijderde samen met verkeersbureau Dover alle praatpalen van Rijkswaterstaat. Ze hadden vanaf 1957 dienst gedaan als communicatiemiddel voor de automobilist met pech. Duizend van de 3300 exemplaren gingen in de verkoop voor de liefhebbers. Voor de overige palen zocht Ecoleon naar plannen voor een nieuwe duurzame bestemming.

Er werden 3000 ideeën ingestuurd. De praatpalen inzetten als oplaadpalen voor elektrische auto’s bleek het meest kansrijk, meldt het bedrijf.

Ecoleon ontwikkelde drie types: een laadpaal voor elektrische auto’s, een paal voor elektrische fietsen en een communicatiepaal. De vanafprijs is 2195 euro. Is de functie van de voormalige praatpaal veranderd, de iconische vorm is behouden gebleven, benadrukt Ecoleon.

Het bedrijf verwacht dat vooral vanuit het midden- en kleinbedrijf belangstelling bestaat voor de laadpraatpaal. ,,De communicatiepaal is in het noorden van het land al in gebruik om bij ov-knooppunten een zogeheten hub-taxi te bestellen. Ook zorginstellingen hebben interesse voor het communicatiemiddel”, aldus een woordvoerster.

De twee laadpalen die vrijdag worden gepresenteerd, komen te staan bij een autoleasebedrijf. Ze deden eerder dienst als pechhulp langs de A50 bij Heteren en de A30 bij Ede.