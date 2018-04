Tweede Kamer wil ook gasloos Binnenhof

De geplande renovatie van het Binnenhof moet worden gebruikt om de gebouwen van het parlement ook van het aardgas af te krijgen. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil daarover een debat.

De gebouwen aan het Binnenhof worden vanaf 2020 flink onder handen genomen. Voor de grondige opknapbeurt staat 5,5 jaar gepland. In de plannen staat echter weinig over verduurzaming, of afstappen van aardgas. ,,Onbestaanbaar”, vindt Kamerlid Frank Wassenberg (Partij voor de Dieren).

Uit een rondgang van EenVandaag dinsdag bleek dat bijna alle partijen in de Kamer voorstander van een gasloos Binnenhof zijn. Alleen de PVV is mordicus tegen.