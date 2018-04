Van Lith slecht grens petitie gehandicapten

Circa 42.000 mensen hebben inmiddels de online petitie van Noortje van Lith uit Roosendaal getekend, waarin ze pleit voor een gelijke behandeling van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt. Het inzamelen van 40.000 handtekeningen is een voorwaarde om een onderwerp in de Kamer te mogen toelichten.

Of ze aan alle regels daarvoor voldoet is nog onduidelijk. Een voorstel van burgers moet nieuw zijn. Het mag in de afgelopen twee jaar ook niet in de Tweede Kamer aan de orde zijn geweest.

Noortje van Lith schreef een brief naar premier Mark Rutte, omdat ze het niet eens is met een wetsvoorstel dat werkgevers de mogelijkheid biedt mensen met een beperking in sommige gevallen onder het minimumloon te betalen. Zij zit zelf in een rolstoel.

Ook begon Van Lith een online petitie waarin ze zich tegen het wetsvoorstel uitspreekt. Ze waarschuwt dat als het plan doorgaat mensen met een een beperking nooit een volwaardig loon zullen krijgen of een goed pensioen kunnen opbouwen.

,,Ik snap heel goed dat Noortje van Lith knokt van haar droombaan”, reageerde premier Mark Rutte eerder via Twitter.