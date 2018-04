Veel gezocht op ‘Facebook verwijderen’

De aanhoudende kritiek op Facebook is ook terug te zien bij zoekmachine Google. De afgelopen dagen hebben veel Nederlanders gezocht op termen als ‘Facebook verwijderen’, ‘delete Facebook’, ‘hoe verwijder ik Facebook’ en ‘Bye bye Facebook’, naar een aangekondigde actie van tv-presentator Arjen Lubach.

Het is niet bekend hoe vaak die zoektermen precies zijn ingevoerd, maar Google laat in zijn Trends-overzicht wel ontwikkelingen zien. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat Nederlanders het hele jaar al veel zoeken op ‘Facebook verwijderen’. Half maart schoot het gebruik van die zoekopdracht echter omhoog. Toen kwamen de eerste berichten naar buiten dat Cambridge Analytica de gegevens van miljoenen Facebookgebruikers in handen had gekregen. En sinds afgelopen weekeinde wordt nog veel meer gezocht op ‘Facebook verwijderen’. Toen begon ook het googelen naar de actie ‘Bye bye Facebook’.

De zoekopdracht ‘Facebook verwijderen’ wordt vooral gebruikt in Groningen en Gelderland. In Utrecht en Noord-Holland wordt juist het meest gezocht op ‘delete Facebook’.