Waylon net buiten top tien bij bookmakers

Zanger Waylon lijkt nog altijd op koers te liggen voor een plek in de finale van het Eurovisiesongfestival. Precies een maand voordat de Nederlander in Lissabon zijn opwachting maakt in de tweede halve finale staat zijn liedje Outlaw In ‘Em op een gemiddeld twaalfde plaats bij de bookmakers, zo blijkt uit de noteringen van de diverse wedkantoren.

Waylon verloor in de afgelopen maand wel terrein. Zijn hoogste positie was plaats zes op 13 maart. Favoriet bij de bookmakers is de Israëlische zangeres Netta Barzilai. Zij scoort hoge ogen met het door kipgeluiden doorspekte Toy, geïnspireerd op de #metoo-discussie.

Een hoge notering bij de wedkantoren hoeft overigens niets te betekenen. Vorig jaar was Italië wekenlang favoriet maar ging Portugal er uiteindelijk met de winst vandoor. Mogelijk volgen er na zaterdag weer verschuivingen als Eurovision in Concert in AFAS Live in Amsterdam erop zit. Het concert, waar de meeste songfestivalkandidaten voor het eerst hun nummer aan de fans laten horen, is een jaarlijks een belangrijke graadmeter.