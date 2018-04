8 jaar en tbs geëist om dodelijke steekpartij

Tegen een 24-jarige Amsterdammer is acht jaar cel en tbs geëist voor het neersteken van twee andere mannen in Amsterdam-Zuidoost. Het steekincident gebeurde in een woning aan de Scherpenzeelstraat, in juni vorig jaar. Een van de slachtoffers, een 23-jarige Amsterdammer, overleed aan zijn verwondingen. De ander, een 25-jarige Amstelvener, raakte zwaargewond.

Aan het steekincident ging een ruzie vooraf over een autosleutel. De slachtoffers waren na een avondje stappen naar een feest in de woning aan de Scherpenzeelstraat gegaan, in een geleasete Range Rover. De verdachte en een vriend van hem reden een rondje in de auto, waar de man uit Amstelveen bij was. Na het ritje bleek de autosleutel kwijt en ontstond hooglopende ruzie.

De verdachte zegt dat hij heeft gestoken uit noodweer, maar het Openbaar Ministerie gelooft dat niet. De man is al eerder veroordeeld voor geweldsdelicten.

Het OM eist ook zes maanden cel voor omkoping. De verdachte zou een gevangenbewaarder via zijn vriendin hebben betaald om een mobiele telefoon en drugs voor hem mee te nemen.