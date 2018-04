Conclusie inspectie ‘eenzijdig en onterecht’

Werkgeversorganisatie VO-raad vindt de conclusie van de Onderwijsinspectie dat de kwaliteit van het onderwijs afglijdt ,,eenzijdig en daarmee onterecht”.

Voorzitter Paul Rosenmöller: ,,wij zullen de eersten zijn die beamen dat er ruimte is voor verbetering en daar wordt op scholen hard aan gewerkt. Maar dat de kwaliteit van het onderwijs afglijdt is, ook met dit rapport in de hand, niet vol te houden. Al helemaal niet in een tijd dat er geen euro extra geïnvesteerd wordt in leraren in het VO, er nog steeds verkeerde prikkels in het systeem zitten en de maatschappelijke opdracht van scholen alleen maar complexer wordt”.

De VO-raad is het wel eens met de inspectie dat kansengelijkheid blijvend aandacht vraagt in het onderwijs.