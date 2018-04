Cornielje stopt als CdK Gelderland

Clemens Cornielje (VVD) stopt per 1 februari 2019 als commissaris van de Koning in Gelderland. Dat heeft hij Provinciale Staten woensdag aan het begin van de maandelijkse vergadering laten weten. Cornielje is al ruim twaalf jaar commissaris in Gelderland en sinds vier jaar de langstzittende CdK van Nederland.

Cornielje is ernstig ziek, maar dat is niet de reden dat hij zijn ambt neerlegt. Hij vindt het tijd worden voor een opvolger. Die kan zich vanaf februari 2019 nog inwerken voordat er verkiezingen voor Provinciale Staten zijn. Johan Remkes, commissaris van de Koning in Noord-Holland, noemde die reden dinsdag ook toen hij bekendmaakte dat hij per 1 januari volgend jaar stopt.