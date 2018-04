Grapperhaus nog niet van tuchtklacht af

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie kan de tuchtklacht over zijn optreden als advocaat nog niet achter zich laten. Fiscalist Karim Aachboun, die zich door Grapperhaus benadeeld voelt, kreeg in eerste instantie nul op het rekest maar gaat in hoger beroep.

Aachboun kwam twee jaar geleden in de rechtszaal tegenover Grapperhaus te staan toen hij zijn ontslag door KPMG Meijburg aanvocht. De minister, toen nog advocaat, stond het fiscaal adviesbureau bij. Hij misleidde volgens Aachboun daarbij de rechter en zou buiten zijn boekje zijn gegaan door vertrouwelijke informatie met derden te delen. Maar de tuchtrechter voor advocaten oordeelde dinsdag dat Grapperhaus in deze zaak geen verwijtbare fouten heeft gemaakt.

Grapperhaus’ advocaat sprak na de uitspraak van de Raad van Discipline nog de hoop uit ,,dat de zaak hiermee is afgedaan”. Maar Aachboun zet zijn zaak door. Hij wijst daarbij op ,,het advies van premier Rutte dat Mohammed zich op de arbeidsmarkt moet invechten”. Hij stapt naar het hof van discipline en denkt al hardop na over een eventueel vervolg bij de Europese rechter.

Aachboun vindt dat de Nederlandse tuchtrechter geen onafhankelijk oordeel kan vellen over zijn zaak, omdat de voorzitter van de tuchtcolleges wordt benoemd door de minister van Justitie. Dat geldt voor de Raad van Discipline, maar ook voor het hof waartoe hij zich nu wendt.

,,De enige rechterlijke instantie waar die onafhankelijkheid wel geborgd is, betreft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, omdat de benoeming van die rechters niet onder de eindverantwoordelijkheid van Grapperhaus valt”, stelt Aachboun. Hij ,,laat aan Grapperhaus over” of het zover komt.