Grote brand in havengebied Amsterdam

In het Westelijk Havengebied in Amsterdam is bij schrootverwerkingsbedrijf Amsterdam Scrap Terminal aan de Vlothavenweg een grote brand uitgebroken. De brandweer, die rond 20.00 uur werd gealarmeerd, is bezig met blussen.

De brand woedt in een berg schroot. De brandweer bestrijdt de brand met twee blusboten en meerdere blusvoertuigen. Doordat de brandhaard op grote hoogte is, is de brand lastig te bestrijden, aldus een woordvoerder.

De rook was aanvankelijk in de wijde omtrek te zien, maar later nam de rookontwikkeling af. Wegens de brand werden de afritten S101 en S102 van de ringweg richting het havengebied in beide richtingen afgesloten. De S102 werd rond 21.30 uur weer vrijgegeven.