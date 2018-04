Linkse oppositie bezorgd om onderwijsrapport

De linkse oppositie luidt de noodklok over het harde oordeel van de inspectie over het basis- en voortgezet onderwijs. Het is ,,tijd om wakker te worden”, vindt Tweede Kamerlid Lisa Westerveld van GroenLinks.

Haar SP-collega Peter Kwint spreekt op Twitter van ,,vernietigende conclusies” van de Inspectie voor het Onderwijs en wil die snel bespreken met de twee verantwoordelijke ministers. Hij constateert ,,steeds minder gelijke kansen tussen kinderen uit arme en rijke gezinnen en een lakse overheid die het onderwijs steeds verder weg laat zakken”.

De zogeheten Staat van het Onderwijs stemt ook PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul somber. ,,Niveau daalt, segregatie groeit, maatschappelijke opdracht onder druk”, twittert ze. ,,Tijd voor minder vrijblijvendheid en meer zorg voor kwaliteit!” Ook Westerveld vindt het tijd om ,,flink te investeren in minder werkdruk, kleinere klassen en een betere beloning”.