Het KNMI waarschuwt voor onweersbuien die in een strook over het midden van het land in de loop van de middag ontstaan. Hierbij kan in korte tijd veel neerslag vallen en is er kans op hagel, aldus het weerinstituut, dat code geel heeft afgegeven. Later in de avond lossen de buien op.

Afgelopen avond en nacht trokken ook onweersbuien over het zuiden en midden van het land. Het leidde vooral in Zuid-Holland tot veel wateroverlast.