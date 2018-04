‘Slecht onderwijs door lerarentekort’

De dalende onderwijskwaliteit is te wijten aan het lerarentekort, denkt de Algemene Onderwijsbond. ,,Dat wordt steeds groter en de inspectie signaleert zelf ook dat daardoor de werkdruk stijgt. En een stijgende werkdruk gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs”, zegt voorzitter Liesbeth Verheggen.

De werkdruk wordt ook hoger ,,doordat werkgevers steeds vaker personeel inhuren op tijdelijke of flexibele basis”. Mogelijk verhoogt veel tijdelijk en flexibel gecontracteerd personeel, dat nog niet zo goed is ingewerkt, de werkdruk van het zittend personeel, is de gedachte.

Zonder een investering in de salarissen ,,blijft het lerarentekort bestaan en verwaarloost de overheid haar grondwettelijke taak voor het garanderen van goed onderwijs. En daar worden de leerlingen de dupe van – de zwakste het eerst”, aldus de bond.