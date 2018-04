‘Vaart maken met aanpak verwarde mensen’

Nederlandse gemeenten moeten vaart maken om later dit jaar een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag voor elkaar te hebben. Dat stelt het ‘schakelteam’, dat zich onder leiding van Onno Hoes bezighoudt met de problematiek, in een tussentijds rapport.

Dat tussenrapport kwam er speciaal omdat nu overal coalities worden gesmeed en een voornemen tot aanpak dus mooi in de coalitie-akkoorden kan worden meegenomen. Het schakelteam zal zelfs een speciale passage aan alle gemeenten voorstellen: ,,a-politiek en menselijk”, aldus Hoes.

In 2016 waren er 80.000 meldingen bij de politie over verwarde personen. ,,Deze groep mensen kan het niet hebben dat het nog lang duurt”, vindt Hoes. Zo’n 13.000 mensen veroorzaakten de meeste meldingen. Het voorstel is nu dat de gemeenten speciaal focussen op die 13.000, zodat alvast ,,een enorme knoop uit het systeem kan worden gehaald”, denkt Hoes.

Het schakelteam is eigenlijk van plan 1 oktober te stoppen, maar staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis wil het daar nog eens over hebben, zei hij woensdag bij de overhandiging. Er ligt voor de betrokken partijen wel een goed fundament, maar ook nog ,,een bak huiswerk”, aldus de bewindsman.

Er worden veel goede wil en plannen geconstateerd bij al die partijen en die komen ook wel steeds verder tot elkaar, maar in de praktijk moet er nog een hoop gebeuren. ,,De praktijk is veel weerbarstiger dan je zou denken”, constateert Hoes. Een echt goede, complete aanpak zal uiteindelijk nog wel een paar jaar vergen. De vinger zal dus nog wel een paar jaar aan de pols moeten worden gehouden, aldus Hoes.

Gemeenten, politie, geestelijke gezondheidszorg en de ambulancezorg werken samen aan de plannen. Volgens het schakelteam zijn regio’s bezig met de uitvoering van hun plannen. Zo hebben bijna alle regio’s inmiddels een speciale locatie waar de eerste opvang en beoordeling plaatsvindt. ,,Op steeds meer plekken in het land ontstaan er goede initiatieven en groeit langzaam het besef dat zorg voor deze kwetsbare groep mensen een betere samenwerking vereist”, aldus het schakelteam.