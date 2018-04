Veel wateroverlast door hevige regenval

In Zuid-Holland krijgt de brandweer veel meldingen van ondergelopen huizen en kelders. Volgens de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid is het met name in de Alblasserwaard met dorpen als Alblasserdam en Molenaarsgraaf raak. In het nabijgelegen Hoeksche Waard heeft het ook heel hard geregend, de meldkamer kreeg daar ook veel meldingen van wateroverlast.

In Rotterdam moest de brandweer uitrukken om een café op de Oostdijk in het centrum leeg te pompen. Ook in andere delen van het Rijnmondgebied was er sprake van overlast.

De buien trekken in de loop van de nacht westwaarts de Noordzee op.

Bij deze buien is er kans op windstoten van rond de 60 kilometer per uur, hagel en er kan lokaal 30 tot 50 millimeter neerslag in korte tijd vallen. Vandaar dat het KNMI voor delen van het land waarschuwingscode geel heeft afgegeven.