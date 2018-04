VS vroegen geen steun eventuele aanval Syrië

De Amerikaanse regering heeft Nederland niet om steun gevraagd bij een eventuele aanval op Syrië. Dat zei minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) woensdag in de Tweede Kamer. Verder wil Blok niet over de zaak speculeren.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft op sociale media gesuggereerd dat er een aanval op Syrië zal komen. Dat zou een vergelding zijn voor een aanval met chemische wapens op rebellenbolwerk Douma, vlak bij de Syrische hoofdstad Damascus.

Het Nederlandse kabinet vindt het waarschijnlijk dat de Syrische president Bashar al-Assad achter de aanval met chloorgas zit. Daarbij vielen tientallen doden en honderden gewonden. Volgens Blok is al ,,vier keer onomstotelijk” bewezen dat Assad chemische wapens heeft ingezet.

Een onafhankelijk onderzoek naar de aanval waarbij ook een dader zou worden aangewezen, werd in de VN-Veiligheidsraad door Rusland weggestemd. De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) gaat nu onderzoeken of er gifgas is gebruikt in Douma.

De partijen in de Tweede Kamer vinden dat in elk geval het onderzoek van de OPCW moet worden afgewacht voordat er militair ingegrepen kan worden. Martijn van Helvert (CDA) denkt niet dat een aanval nu de beste oplossing is. Daar heeft hij ,,grote vraagtekens” bij.

Volgens Bente Becker (VVD) mag het gebruik van chemische wapens niet straffeloos gebeuren. ,,Het overtreden van deze morele ondergrens mag niet ongestraft blijven.” Zij vindt dat in de Veiligheidsraad geen veto meer mag worden gebruikt als het om resoluties over chemische wapens gaat.

Thierry Baudet (FVD) was de enige die de kant van het Syrische regime koos. ,,Assad moet winnen.” Dat is volgens hem de enige manier om stabiliteit en orde in de regio te brengen. Hij twijfelt ook of Assad gifgas heeft ingezet in Douma. Die heeft daar geen belang bij, meent Baudet.