Actiegroep: A’dam neem verantwoordelijkheid

De uitgeprocedeerde asielzoekers van de actiegroep We Are Here vragen de gemeente Amsterdam verantwoordelijkheid te nemen voor de situatie waarin ze verkeren. Ook willen ze dat de overheid het immigratiebeleid aanpast. Dat zei hun woordvoerder tijdens een persconferentie bij de gekraakte woningen in Amsterdam-Oost.

De kraakactie van zo’n 22 woningen in de Rudolf Dieselstraat door We Are Here leidde tot veel ophef. Woningcorporatie Ymere klaagde vorige week over incidenten bij de gekraakte woningen, zoals intimidatie van medewerkers en andere bewoners. Het Openbaar Ministerie (OM) besliste afgelopen weekend dat de krakers binnen acht weken de huizen moeten verlaten. In de buurt zijn nu beveiligers ingezet.

We Are Here zei zich niet te herkennen in deze berichten. De zegsman zei donderdag: ,,We zijn niet naar Nederland of deze buurt gekomen om problemen te veroorzaken. We kwamen hier om een veiliger leven te vinden.”