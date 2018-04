Agenten niet vervolgd om dood schizofrene man

Twee politiemensen die in 2016 een psychiatrisch patiënt doodschoten in Amsterdam, worden definitief niet vervolgd. Het gerechtshof in Amsterdam oordeelt dat het aannemelijk is dat ze handelden uit noodweer. Justitie was eerder ook tot die conclusie gekomen. De ouders van de 23-jarige man waren daarop naar het hof gestapt om alsnog strafvervolging af te dwingen.

Het fatale incident gebeurde toen vier agenten en drie hulpverleners in september 2016 het appartement van de man binnengingen, omdat hij moest worden opgenomen in een psychiatrische inrichting. De man was schizofreen en autistisch. Volgens de betrokken politiemensen trok hij een mes toen ze aankondigden dat ze hem wilden fouilleren. De man zou een stekende beweging richting een agent hebben gemaakt. Daarop losten die agent en een van zijn collega’s schoten die de patiënt dodelijk verwondden.

Volgens het hof viel het vuurwapengebruik ,,niet binnen de ambtsinstructie voor de politie”. Toch hoeven de politiemensen niet te worden vervolgd, omdat de rechters oordelen dat ze schoten uit zelfverdediging.