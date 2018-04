Duitse natuurgenezer Ross aangeklaagd

Justitie in Krefeld gaat de Duitse natuurgenezer Klaus Ross (61) vervolgen. Het Duitse Openbaar Ministerie verwijt Ross driemaal dood door schuld.

In 2016 had Ross een natuurgeneespraktijk in Brüggen, vlak bij Roermond. Drie patiënten uit Apeldoorn, Wijk en Aalburg en een Belgische vrouw, die hij daar behandelde, overleden volgens justitie door zijn toedoen.

De vrouwen werden behandeld met het overigens legale middel 3-bromopyruvat. Volgens de Duitse justitie heeft Ross de patiënten echter een overdosis van het middel toegediend, als gevolg waarvan ze overleden. Dat kwam onder meer doordat de weegschaal waarmee hij de dosering bepaalde, niet deugde. Ook controleerde Ross niet of de op het lichaamsgewicht van de patiënten afgewogen dosis wel klopte.

De kliniek van Ross behandelde veel mensen die waren opgegeven door reguliere artsen. Na de dood van de drie vrouwen werd zijn praktijk in Brüggen gesloten.