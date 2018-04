Jonge vrouw aangehouden na vondst dode baby

Een negentienjarige vrouw is in Schiedam aangehouden na de vondst van een dode baby. Het kindje werd zaterdag aangetroffen in een zak op het balkon van een woning in een flat op de Stationstraat.

Volgens de politie heeft uitgebreid onderzoek uitgewezen dat de vrouw zeer waarschijnlijk de moeder van de baby is. Zij is een bewoonster van de woning waar het lichaampje werd aangetroffen.

De recherche onderzoekt de omstandigheden waaronder de baby werd geboren en of daarbij nog meer mensen betrokken waren.