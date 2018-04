Lucky TV en EYE op theaterfestival De Parade

Bezoekers van het rondreizende theaterfestival De Parade kunnen deze zomer een keuze maken uit tachtig verschillende optredens. Op de affiche staan onder anderen Sander van de Pavert, die een inkijkje geeft in de creatie van zijn humoristische Lucky TV en Hadewych Minis die een ,,ode aan de vrouw” brengt. Ook is er de voorstelling Escape Room, over een Syriër, Somaliër, Eritreeër en Egyptenaar die ,,snakken naar verandering”.

Naast theater, dans en livemuziek is er dit jaar bijzondere aandacht voor film. Filmmuseum EYE bouwt een ,,filmische installatie” met films uit het begin van de cinemageschiedenis. Ze werden ooit vertoond in zogenoemde reisbioscopen en zijn dus goed op hun plaats op de Parade.

Het festival doet voor de 28e keer de vier grote steden aan. Vorig jaar werden in totaal zo’n 290.000 kaarten verkocht. Jongeren tot achttien jaar kunnen gratis naar binnen, voor de rest van het publiek is het eerste uur ook kosteloos. De Parade begint in Rotterdam op 29 juni en reist daarna door Den Haag, Utrecht en Amsterdam, waar op 2 september de afsluiting is.