51-jarige man doodgeschoten in Eindhoven

In Eindhoven is een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een 51-jarige inwoner van de Noord-Brabantse plaats. De politie doet onderzoek naar zijn achtergronden.

Hij werd volgens de politie donderdag aangetroffen in een auto, die in de straat Den Bult stond.

Er wordt forensisch onderzoek gedaan en de politie doet ook uitgebreid buurtonderzoek in de woonwijk in het stadsdeel Strijp, waar de auto met het slachtoffer werd aangetroffen. Via Burgernet is ook een getuigenoproep verspreid.

De Landelijk Eenheid gaat met een drone opnames maken uit de lucht.