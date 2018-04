Minder klachten over zorgverzekeraars

De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) kreeg vorig jaar 2246 klachten van verzekerden over hun ziektekostenverzekeraar, veel minder dan de 2913 in het jaar ervoor. Een echt precieze verklaring is er niet.

,,Alle geschilinstanties zien een daling’, zegt bestuursvoorzitter Ton Rombouts in het jaarverslag. ,,Het blijft gissen naar de precieze oorzaak, maar het aantrekken van de economie zal hier mede debet, of zo u wilt credit, aan zijn. Specifiek voor de SKGZ geldt de afname van het aantal pgb-zaken, nu regelgeving hierover is uitgekristalliseerd en de problemen met betalingen grotendeels zijn verholpen.”

Verder valt volgens hem op dat ziektekostenverzekeraars sneller en vaker telefonisch reageren op klachten: ,,Er lijkt minder behoefte te bestaan een zaak voor te leggen aan de SKGZ”, maakt hij op.