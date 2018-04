Onderzoek bij beveiliger Rabobank na kluisroof

Het Bredase beveiligingsbedrijf EBN dat diverse beveiligingstaken doet voor de Rabobank in Oudenbosch is een diepgaand intern bezoek begonnen naar aanleiding van de grote kluisroof van begin maart bij het bankfiliaal. Het bedrijf heeft dat donderdag laten weten naar aanleiding van berichten in de media.

De politie bevestigde donderdag dat de server van EBN in beslag is genomen omdat de recherche er rekening mee houdt dat de daders hulp van binnenuit hebben gehad.

EBN herkent zich niet in het beeld dat het bedrijf een verdachte rol heeft gespeeld, staat in een verklaring van donderdag. ,,We willen weten wat er precies gebeurd is en daarom zijn wij ook zelf een diepgaand intern onderzoek gestart. Wij willen graag dat deze zaak zo spoedig mogelijk wordt opgelost. We zullen kopie├źn van bepaalde documenten en systemen ter beschikking te stellen.”

Op maandag 5 maart werd ontdekt dat kluisjes in de kelder van het bankgebouw waren leeggeroofd. De kelder telt ongeveer zeshonderd kluisjes. De exacte omvang van de buit is niet bekend.