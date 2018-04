Pleidooi voor kleurencodes voedingswaarden

Bijna driekwart van de consumenten, 71 procent, wil een logo met informatie over voedingswaarden op de voorkant van de verpakking van levensmiddelen. Dat valt op te maken uit onderzoek van de Consumentenbond. Ze geven daarbij in meerderheid de voorkeur aan een soort ‘verkeerslichtensysteem’.

,,Wij willen dat de overheid hier snel werk van maakt. Consumenten willen heldere informatie op de voorkant van verpakkingen, waarmee ze in één oogopslag kunnen zien hoe gezond of juist ongezond een product is”, zegt Bart Combée, directeur van de Consumentenbond. De resultaten gaan dan ook naar de Tweede Kamer.

De bond ondervroeg een representatief panel van ruim duizend consumenten over verschillende systemen. Zij bleken vooral positief over het ‘verkeerslichtlogo’, dat hoeveelheden vet, verzadigd vet, suikers en zout aangeeft en waarschuwt met de kleuren rood, oranje en groen. Ruim de helft geeft hier de voorkeur aan. Iets minder dan een derde van de ondervraagden, 29 procent, ziet graag het systeem Nutri-Score, een bies die met groen, lichtgroen, geel, oranje en rood de mate van (on)gezondheid van het product aangeeft.

,,De Consumentenbond heeft met succes gestreden tegen het vinkje op voedselverpakkingen, omdat dat onbegrijpelijk was voor consumenten. Bovendien bleken producten met een vinkje niet altijd een gezondere of bewuste keuze. Het is nu hoog tijd voor een evenwichtig en begrijpelijk voedselkeuzelogo. Dat zou bovendien een mooie tegenhanger zijn voor alle claims en andere verkooppraatjes van fabrikanten op de verpakkingen, die daarmee vaak hoge gehaltes suiker, zout en vet verdoezelen’, aldus Combée.

,,Een voedselkeuzelogo is noodzakelijk omdat verborgen suiker, verzadigd vet en zout kunnen leiden tot hart- en vaatziektes, nierschade en diabetes”, benadrukt de bond.